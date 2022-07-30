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حزب عراقي يناشد بارزاني والحكيم والعامري بتشكيل وفد سياسي لزيارة الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T19:27:19+0000
حزب عراقي يناشد بارزاني والحكيم والعامري بتشكيل وفد سياسي لزيارة الصدر

شفق نيوز/ دعا الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية القيادي في تحالف "العزم"، أحمد عبد الله الجبوري " أبو مازن"، يوم السبت، من أسماهم "عقلاء القوم الى كلمة سواء لتفويت الفرصة على أعداء العراق و منعهم من حرق الأخضر و اليابس باشاعة أجواء الفتنة و التناحر في البيت الشيعي".

وناشد " أبو مازن" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الرؤساء والزعماء مسعود بارزاني و عمار الحكيم و هادي العامري الى تشكيل وفد سياسي رفيع المستوى وزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة لاحتواء الأزمة و منع الانسداد السياسي من تهديد استقرار العراق و أخوة شعبه، مؤكدا أن جميع التنازلات ممكنة طالما الهدف منها منع ذهاب الأمور الى المجهول.

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