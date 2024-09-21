حزب سياسي يدعو الى اعادة النازحين لمسقط رأس صدام حسين

شفق نيوز/ دعا الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبد الله الجبوري "ابو مازن"، يوم السبت، الى اعادة النازحين لمنطقة "العوجة" في محافظة صلاح الدين، والتي هي مسقط رأس رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين.

وقال "ابو مازن" في بيان اليوم، "لقد آن الأوان للعمل بشكلٍ جادٍّ وصريح من أجل إعادة النازحين في كل مناطق صلاح الدين وبالأخص أهلنا في منطقة (العوجة )، ولا سيما أن هناك اتفاقاً سياسياً منذُ تشكيل الحكومة لإنهاء حالة النزوح".

ودعا رئيس الحزب ائتلاف ادارة الدولة الى "أن يقفوا وقفة رجلٍ واحد، من أجل إنصاف الأبرياء، واعادة النازحين، ومحاكمة كل من ألحق الأذى بهم وتسبب في نزوحهم، وإنهاء حالة التهميش والإقصاء والازدواجية في التعامل".

وتقع قرية العوجة على الضفة الغربية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتقع نحو 13 كيلومتراً جنوب مدينة تكريت مركز المحافظة.

وتسكن القرية عشيرة "البو ناصر" التي ينتمي إليها صدام حسين، وقد نزح منها سكانها بشكل اضطراري بعد احتلال تنظيم داعش لمحافظة صلاح الدين في أواسط العام 2014.