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حزب تشريني يجمد صلاحيات أمينه العام بسبب علاقات مع الكاظمي ومستشاره

Category: سیاسة

Date: 2022-03-31T10:34:32+0000
حزب تشريني يجمد صلاحيات أمينه العام بسبب علاقات مع الكاظمي ومستشاره

شفق نيوز/ أظهرت وثائق صادرة عن البيت الوطني، اليوم الخميس، ادانة واسعة لرئيسه حسين الغرابي تتعلق بنشاطه مع حكومة مصطفى الكاظمي ودوره في تنصيب محافظ ذي قار الحالي، محمد الغزي.

وبينت الوثائق التي حصلت شفق نيوز عليها، ان "اللجنة المكونة من 6 أعضاء يرأسها نائب الأمين العام طاهرة داخل، حيث اتضح للجنة حضور اربعة قيادات رفيعة في الحزب على رأسهم الامين العام حسين الغرابي مع كاظم السهلاني وعقد اتفاقات بين الطرفين دون علم او موافقة الأمانة العامة او الهيئة السياسية".

وتابعت، ان" اللجنة توصلت أيضا إلى ان الغرابي له دور كبير في تنصيب محافظ ذي قار الحالي، محمد الغزي، كما ثبت لها بأن الامين العام لا يزال على علاقة سياسية بمشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء وهو ما يتعارض ومشروع المعارضة السياسية التي يتبناها البيت الوطني". 

وأوضحت الوثائق المسربة من داخل البيت الوطني، ان" اللجنة اوصت بتجميد صلاحيات الأمين العام بدءً من تاريخ توصية اللجنة، فضلا عن احالة اعضاء الحزب الذين حضروا اجتماع كاظم السهلاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم والحث على تعديل النظام الداخلي بأسرع ما يمكن واكمال انتخابات ممثليات المحافظات من قبل اللجنة المختصة".

وكان مصدر سياسي مطلع قد كشف في الخامس من شهر آذار/ مارس الجاري، عن حدوث خلافات كبيرة داخل "البيت الوطني" الذي يعد ثاني الأحزاب المنبثقة عن "حراك تشرين".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافات كبيرة ضربت الأمانة العامة المكونة من 19 عضواً لحزب البيت الوطني، بعدما اقترح أربعة منهم الانضمام لتجمعات أنشأها مقربون من رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي".

وبين أن "هذه التجمعات يقودها كاظم السهلاني الذي يعمل في مكتب الكاظمي، حيث تقوم بتنظيم مؤتمرات وندوات ونشاطات أخرى وهؤلاء الاعضاء الأربعة يدفعون باتجاه التقرب منها".

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