حزب تركماني يؤشر انتهاكات في كركوك ويضع معايير لإنجاح الإنتخابات المبكرة

شفق نيوز/ اكد عرفان كركوكي رئيس حزب الشعب التركماني، الجمعة، وجود ما وصفها بجملة معايير لإنجاح الانتخابات المبكرة في محافظة كركوك.

وطالما كانت قضية الانتخابات في كركوك ملفاً شائكاً بسبب خلافات سياسية في المحافظة الغنية بالنفط، ويسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب، وأقليات اخرى.

ويتهم الكورد، محافظ كركوك الذي نصبته بغداد بعد استفتاء استقلال كوردستان في 2017، بتنظيم حملات تعريب، في المحافظة التي شهدت إجراءات واسعة مماثلة على يد نظام صدام حسين.

ويقصد بحملات التعريب، إقصاء وتهجير قسري للوضع الإجتماعي والثقافي والسياسي للأقليات منها الكوردية، لحساب أقليات أخرى.

وقال كركوكي لوكالة شفق نيوز، "عودة الثقة لأهالي كركوك عنصر أساس لإنجاح الإنتخابات المبكرة".

وصوت مجلس الوزراء العراقي على تحديد العاشر من تشرين الأول أكتوبر للعام الحالي موعداً للانتخابات المبكرة.

وأضاف عرفان كركوكي رئيس حزب الشعب التركماني، "أن المحافظة بحاجة إلى تطبيع الأوضاع فيها بين كوردستان وبغداد على غرار ما حصل في سنجار، وبخلاف ذلك سوف يستغل أحد الأطراف كل شيء لمصلحته، خاصة مع عمليات التعريب التي جرت بعد أحداث الاستفتاء".

وتابع، ايضاً "استعداداً لتلك الانتخابات هناك ضرورة أن يستعيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الشعب التركماني مقراتهم من القوات العراقية والحشد، حتى منزلنا تم الاستحواذ عليه من قبل عناصر في عصائب أهل الحق وحركة النجباء، وطلبنا من السيد مصطفى الكاظمي ان يتدخل، فما يحصل انتهاك لحقوق المواطن الكركوكي".

وأرسلت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي آنذاك، قوات مسلحة مدعومة بالحشد الشعبي إلى كركوك الملاصقة لإقليم كوردستان، بعد مشاركتها في استفتاء الاستقلال، الأمر الذي تسبب بانسحاب قوات البيشمركة والحزب الديمقراطي من المحافظة.