سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حزب تركماني ينضم إلى قائمة المقاطعين للانتخابات في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-07T11:34:22+0000
حزب تركماني ينضم إلى قائمة المقاطعين للانتخابات في العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس حزب الشعب التركماني عرفان كركوكي يوم الجمعة ان حزبه لن يخوض الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر.

يأتي هذا في وقت أعلن كل من حزب الدعوة تنظيم الداخل، والحركة الاسلامية الكوردستانية في العراق مقاطعتهما الانتخابات.

وقال كركوك في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حزبه لن يشترك بالانتخابات العراقية لعدة أسباب من بينها الواقع العسكري المفروض على محافظة كركوك، وتواجد اعداد كبيرة من الميليشيات في المحافظة ومصادرتها ممتلكاتنا وأموالنا".

وأضاف أن "الأوضاع غير مستقرة وغير مهيئة لإجراء الانتخابات في كركوك".

وطالما كانت قضية الانتخابات في كركوك ملفاً شائكاً بسبب خلافات سياسية في المحافظة الغنية بالنفط، ويسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب، وأقليات اخرى.

related

حزب الدعوة تنظيم الداخل يقرر مقاطعة الإنتخابات في العراق

Date: 2021-05-02 05:01:04
حزب الدعوة تنظيم الداخل يقرر مقاطعة الإنتخابات في العراق

الحركة الاسلامية الكوردستانية تعلن مقاطعتها للانتخابات بالعراق وتحدد الاسباب

Date: 2021-05-06 10:26:46
الحركة الاسلامية الكوردستانية تعلن مقاطعتها للانتخابات بالعراق وتحدد الاسباب

الحكيم يدعو لتغيير العقد الاجتماعي لعام 2003 ويعدُّ الانتخابات المقبلة "مصيرية"

Date: 2020-07-24 16:37:35
الحكيم يدعو لتغيير العقد الاجتماعي لعام 2003 ويعدُّ الانتخابات المقبلة "مصيرية"

الإعلان عن حزب جديد في العراق يضم ممثلين عن المكونات كافة

Date: 2021-03-31 08:57:39
الإعلان عن حزب جديد في العراق يضم ممثلين عن المكونات كافة

الاتحاد الوطني يرأس القائمة الإنتخابية للأحزاب الكوردستانية في كركوك

Date: 2021-02-09 13:17:21
الاتحاد الوطني يرأس القائمة الإنتخابية للأحزاب الكوردستانية في كركوك

من مقر إقامته .. الحلبوسي يبدأ السباق الإنتخابي مبكراً

Date: 2020-11-13 13:40:38
من مقر إقامته .. الحلبوسي يبدأ السباق الإنتخابي مبكراً

هيئة تقترح تشكيل إقليم كركوك "المستقل ضمن عراق موحد"

Date: 2020-12-24 07:59:58
هيئة تقترح تشكيل إقليم كركوك "المستقل ضمن عراق موحد"

الأمم المتحدة تعين مسؤولة جديدة لملف الانتخابات في العراق من آيسلندا

Date: 2021-01-16 05:07:46
الأمم المتحدة تعين مسؤولة جديدة لملف الانتخابات في العراق من آيسلندا