حزب الله اللبناني يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويصف اهدافها بـ"المشؤومة"

شفق نيوز/ أدان حزب الله اللبناني يوم الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، فيما دعا الى كشف ملابسات الحادث ومن يقف وراءه.

وذكر الحزب في بيان، أن "حزب الله يدين بأشدّ العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد ‏مصطفى الكاظمي ويهنئه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيقٍ دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الإعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة". ‏

ودعا إلى "بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة والحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏إيجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يُريد إسقاط العراق من الداخل خدمةً لمشاريع ‏الأعداء".‏