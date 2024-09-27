حزب الله العراق للسوداني: لا تستعجل في إخراج الأميركان

شفق نيوز/ دعت كتائب "حزب الله العراق"، مساء الجمعة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعدم الاستعجال في إعلان إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وجاء في بيان للكتائب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "في الوقت الذي نشكر فيه رئيس الوزراء العراقي على مواقفه الوطنية وجهوده لإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق، نطالبه بعدم التعجل في الإعلان عن أي اتفاق مع العدو الأمريكي قبل إتمام التفاهم-والذي بدأ ولم ينتهِ بعد- مع قادة الإطار التنسيقي، وتنسيقية المقاومة العراقية".

وأضاف البيان، أن "توقيت الإعلان غير مناسب، لاشتراك الأمريكان وتورطهم في جرائم القتل الجماعي بحق الأطفال والنساء والأبرياء، وعمليات الغدر التي تحدث في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا، وكذلك من أجل عدم تباين المواقف بين القوى السياسية في هذا الظرف الحساس".