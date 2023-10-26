حزب الله العراقي يهدد اسرائيل بحرب استنزاف طويلة

شفق نيوز / هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، يوم الخميس، إسرائيل بحرب استنزاف طويلة، مطالباً بالوقت نفسه تل أبيب بالكف عن قتل الأبرياء في قطاع غزة، ورفع الحصار عنهم، والتخلي عن شعار التهجير.

وقال العسكري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "مرة أخرى يؤكد الشعب العراقي إنه يقع في مقدمة الشعوب الحرة المؤمنة بحق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه، وذلك من خلال التظاهرات والفعاليات التي انطلقت منذ بداية (طوفان الأقصى)، وكان نعم الشعب المؤازر لفلسطين ومقدساتها".

وأضاف أن "كتائب حزب الله لديها القدرة لقتال الأعداء، والتنكيل بهم، بالاعتماد على القدرات الذاتية للمقاومة"، مردفاً بالقول: "جاهزون لحرب إستنزاف ضد العدو تمتد لسنوات، ومؤمنون بالنصر بإذن الله".

وأشار العسكري، إلى أن "التصعيد ضد العدو سيكون تدريجيا، وسيأخذ مساحة أوسع وضربات أقوى"، مطالباً ما وصفهم بـ"الأعداء" الكف عن قتل الأبرياء في غزة، ورفع الحصار عنهم، والتخلي عن شعار التهجير.