"حزب الله" العراقي يجدد تهديده بحرب الطاقة ويلمح لأحداث كبرى في "هرمز" و"باب المندب"

شفق نيوز/ جددت كتائب حزب الله أحد الفصائل العراقية المسلحة يوم الخميس، تهديدها بحرمان العالم من ملايين براميل النفط يوميا في حال نشبت حرب الطاقة.

وكتب أبو العسكري المتحدث العسكري باسم الكتائب في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ "نجدد التأكيد على أن أي استهداف ضد بلدنا العراق، أو استعمال أرضه وسمائه لاستهداف الجمهورية الإسلامية، فأن رد كتائب حزب الله لن يكون مقتصرا على الكيان بل سيبطش بقواعد ومعسكرات ومصالح أمريكا في العراق والمنطقة".

واضاف أنه "في المبدأ لا نبدأ حرب الطاقة، ولكن إذا بدأت فإن العالم سيفقد 12 مليون برميل نفط يومياً، وهذا ما سنتكفل به بعونه تعالى، أما ما سيفعله الإخوة اليمنيون في باب المندب، والإخوة الإيرانيون في مضيق هرمز فالله أعلم به".

وأشار إلى ان "هذه الحرب ميزت الخبيث من الطيب، وكشفت بوضوح من هم جند الشيطان ومن هم جند الرحمن .. وقد سمينا أنظمة خبيثة كما حددها الأمين العام في بيانه الأخير نظام السيسي، والنظام الأردني، والكيان السعودي بمؤسساته الوهابية ونظام الإمارات، ونضيف إلى هذه القائمة الخبيثة ما يسمى بـ (شيعة لندن والليبراليين العراقيين والعرب)".