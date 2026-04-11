"حزب الله" العراقي محذراً: جمر المعركة لم يزل متقداً وأيدينا لا تفارق الزناد

شفق نيوز - بغداد

استبعد الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" العراقية أبو حسين الحميداوي، يوم السبت، أن تتوصل الأطراف المتنازعة في منطقة الشرق الأوسط إلى تسوية تستمر على المدى البعيد، مؤكدا أن "محور المقاومة" على أهبة الاستعداد لأي مواجهة عسكرية محتملة في المستقبل.

واعتبر الحميداوي في بيان، إن حرب الأربعين يوماً "انتصاراً تاريخياً عظيماً" قد "أذلت العدو" الإسرائيلي والأميركي و"أذنابه" في المنطقة، وأجبر ثبات محور المقاومة وصموده و واشنطن على "الرضوخ لمعادلة جديدة لم تعهدها من قبل" في إشارة إلى قرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، واجراء مفاوضات مع إيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال أيضاً إن "هذه الحرب أفرزت بجلاء من يمثل جبهة الحق ومن ينتهج الباطل، ولئن طُويت في هذه المنازلة صفحة من صفحات المواجهة، فإن جمر المعركة لم يزل متقداً تحت الرماد، فالصراع بين الجبهتين ليس جولة وتنتهي، بل هو صراع وجودي أزلي، ولن تضع الحرب أوزارها فيه إلا عند قيام الساعة".

وتابع الحميداوي قائلا :"لقد أضحت (وحدة الساحات) قدراً متجذراً، وواقعاً عصياً على الانكسار، وهي اليوم تمدّ ظلالها لتشمل دولاً وقوى جديدة، وهذا ما يستدعي رفد ترسانة المقاومة الإسلامية بسلاح ٍأكثر ردعاً يواكب استحقاقات المرحلة"، مشدداً على أنه "في خضم هذا المخاض، تظل عيوننا ترصد، وأيدينا لا تفارق الزناد".