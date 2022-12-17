حزب الدعوة يُقيّم أداء حكومة السوداني ويُلمّح لإمتداد عمرها لأكثر من عام

شفق نيوز/ أبدى حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، يوم السبت، موقفا إزاء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، محذراً من "رأي آخر للشعب" إذا تراجعت في أدائها.

وقال القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عباس البياتي لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ملتزم أمام الشعب العراقي ببرنامجه الحكومي، من ضمنه مكافحة الفساد وإقرار قانون الموازنة العامة وتخفيض سعر صرف الدولار"، مشددا "لا بد للحكومة أن تفي بوعودها للشعب".

وأضاف البياتي، أن "حكومة السوداني قدمت بعض الخطوات الجيدة والإيجابية، وعلينا ان ندعم هذه الخطوات، إلا أن الشعب ينتظر خطوات أخرى"، مؤكدا "يجب أن تكون الثقة قائمة بين الحكومة الحالية والشعب العراقي".

واعتبر البياتي أن "حكومة السوداني إذا مضت بنفس السياق والخطوات فإنها ستستمر بعملها أكثر من سنة، اما اذا تراجعت في أدائها ووعودها، فإن من المؤكد أن يكون للشعب رأي آخر"، مضيفا "حتى الآن الحكومة أعطت مؤشرات إيجابية على إنها ملتزمة بما وعدت به عند تشكيلها وبدأت تنجز بعض الخطوات".