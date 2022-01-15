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حزب الدعوة ينتخب المالكي أمينا عاما له مجددا

Category: سیاسة

Date: 2022-01-15T07:45:24+0000
حزب الدعوة ينتخب المالكي أمينا عاما له مجددا

شفق نيوز/ جدد حزب الدعوة الإسلامية، الثقة بأمينه العام نوري المالكي.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن حزب الدعوة الاسلامية عقد مؤتمره الثامن عشر تحت شعار بهويتنا الاسلامية نواجه التحديات ونبني الوطن.

وأضاف أن الحزب انتخب نوري المالكي بالإجماع أميناً عاماً له من جديد.

وتولى المالكي الامانة العامة للحزب منذ العام 2006 إبّان توليه رئاسة الحكومة العراقية، بدلا عن ابراهيم الجعفري الذي انشق حزب الدعوة وشكل جناحا سياسيا جديدا.

وحزب الدعوة الإسلامية حزب سياسي عراقي وأحد الأحزاب الشيعية الرئيسية تأسس في العام 1957 ويعد المرجع الديني محمد باقر الصدر (أعدمه نظام صدام) أحد أبرز مؤسسيه.

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