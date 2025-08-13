حزب الدعوة يعلن دعمه الكامل لإبعاد "البعثيين" من ساحة العمل السياسي بالعراق

شفق نيوز - بغداد

جدد حزب الدعوة الإسلامية، يوم الأربعاء، موقفه الداعم لإبعاد المنتمين لحزب البعث المحظور من الدخول بالعملية السياسية في العراق.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة ذكرى "انتفاضة صفر" الذي قادها الشيعة في وسط وجنوب العراق في مطلع تسعينيات القرن المنصرم ضد نظام صدام حسين بعد غزوه للكويت، والذي تمكن النظام من قمع تلك الانتفاضة حينذاك.

وأعلن الحزب في بيانه "دعمه الكامل لموقف هيئة المساءلة والعدالة في إبعاد كل البعثيين المجرمين من ساحة العمل البرلماني والسياسي، باعتبار ذلك وفاءً لدماء الشهداء، وحمايةً لمسار العملية الديمقراطية من التلوث بأفكار الاستبداد التي عانى منها شعبنا عقودًا طويلة".

وقال البيان إن "تمكين البعثيين من العودة إلى مواقع القرار خيانة لتضحيات أبناء انتفاضة صفر ولكل شهداء العراق".