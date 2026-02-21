بارزاني يبحث مع وفد حزب الدعوة آليات تشكيل حكومة عراقية "قوية ومقتدرة"

شفق نيوز - بغداد / أربيل

أعلن حزب الدعوة الاسلامية، يوم السبت، أن وفده الرسمي الذي زار مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مشيرا الى أن الجانبين ناقشا الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ووصل مساء أمس الجمعة وفد رفيع من حزب الدعوة الاسلامية الى مدينة اربيل، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى إقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن الحزب اليوم، أنه "جرى خلال اللقاء بحث ملف الاستحقاقات الدستورية، إلى جانب مناقشة آليات تشكيل حكومة قوية ومقتدرة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز استقرار العملية السياسية في البلاد، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه الاستحقاقات ضمن الأطر الدستورية والقانونية".

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا "على تعزيز القواسم المشتركة التي تجمع حزب الدعوة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشيرين إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز هذه المشتركات والبناء عليها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتوسيع آفاق التعاون الوطني المشترك".

كما اشار البيان الى أنه "جرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والنضالية التي جمعت الطرفين خلال مراحل مواجهة النظام البائد، وما أرسته تلك المرحلة من ثقة وتفاهم وتعاون تشكل اليوم قاعدة راسخة لتطوير الشراكة السياسية والوطنية".

ووفقا للحزب في بيانه، فإن اللقاء "اختُتم بالتأكيد على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم العملية السياسية، ويدعم الاستقرار الوطني، ويواكب تطلعات الشعب العراقي في بناء دولة قوية عادلة ومستقرة".

ويضم وفد حزب الدعوة عدداً من أعضاء المكتب السياسي وقيادة حزب الدعوة، برئاسة عباس البياتي، وعضوية كل من: حسن السنيد، وكمال الساعدي، وصادق البهادلي، وعامر الخزاعي، وأحمد المبرقع.