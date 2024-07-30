حزب الدعوة الإسلامية يندد بتصريحات "زاخاروفا" حول صدام حسين

شفق نيوز/ أعرب المتحدث باسم المكتب الإعلامي لحزب الدعوة الإسلامية، يوم الثلاثاء، عن صدمته من التصريحات الأخيرة التي أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول "أسوأ دكتاتور دموي في القرن العشرين".

وقال متحدث باسم الحزب في تصريح صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن تصريحات زاخاروفا المستفزة قد أعادت إحياء أحزان وآلام مئات الآلاف من عوائل ضحايا نظام صدام حسين من جميع المكونات".

وأضاف، أن "هذه التصريحات تكشف عن جهل تام بتاريخ العراق ومجريات الأحداث فيه، ويجب ألا يكون الصراع الدولي على حساب طمس الحقائق وتبيض صفحة الطغاة والإرهابيين".

كما شدد المتحدث على أن العراقيين تلقوا هذه التصريحات غير المسؤولة بأسف بالغ، خاصة من مسؤولة في دولة تربطها علاقات جيدة مع العراق. وطالب المتحدث وزارة الخارجية العراقية بالاحتجاج رسمياً على هذه التصريحات التي تضر بالعلاقات الإيجابية بين العراق وروسيا، داعياً إلى ضرورة تصحيحها وتقديم اعتذار رسمي للشعب العراقي.