حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

شفق نيوز/ كشف حزب الدعوة الاسلامية، يوم الخميس، عن طبيعة قائمته التي سيخوض فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر اجراؤها في أكتوبر المقبل.

وقال القيادي في الحزب رسول أبو حسنة، لوكالة شفق نيوز، إنه تم الاتفاق على المشاركة الانتخابية بقائمة "دولة القانون" حيث تشمل كل من حزب الدعوة الاسلامية، حركة البشائر، حركة معاً، وتنظيم العراق للحزب.

وأضاف أن القائمة الإنتخابية ستكون برئاسة نوري المالكي.

ويقود حزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، الذي تمكن من الوصول أول مرة إلى السلطة عام 2006 واستمر في منصبه حتى عام 2014.

كما فاز ائتلاف دولة القانون المنبثق عن حزب الدعوة بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في أبريل/ نيسان 2014، ولكن المالكي فشل في تشكيل الوزارة فتمت إناطة المهمة لحيدر العبادي وهو قيادي في الحزب ايضاً، الذي تسلم الحكومة لدورة واحدة.

وبالإضافة إلى المالكي والعبادي، تسلم حزب الدعوة الحكومة العراقية عبر إبراهيم الجعفري 2005-2006.

لكن خلافات دبت بين أركان الحزب، بعد انشقاق الجعفري وتشكيل تيار الإصلاح، أعقبه حيدر العبادي الذي شكل ائتلاف النصر.

وبهذا الخصوص قال أبو حسنة إن "ائتلاف النصر سيخوض الانتخابات بمشروعه الخاص وبشكل منعزل عن دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامية".

وقررت الحكومة العراقية "تأجيل الانتخابات البرلمانية من 6 يونيو/حزيران إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021".