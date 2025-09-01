حزب الخنجر يوضح ملابسات "الغوغائيين"

شفق نيوز- بغداد

أصدر تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، توضيحاً حول ملابسات مفردة "الغوغائيين" التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط السياسي والشعبي داخل العراق.

ويأتي ذلك، بعد أن روجت بعض الصفحات والمواقع التابعة لـ"جيوش إلكترونية مشبوهة" مرتبطة بـ"جهات سياسية وميليشيات متهمة بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية"، تصريحاً "مجتزأ" للخنجر، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، فإن التصريح المشار إليه يعود إلى تاريخ 8 كانون الأول 2023، خلال كلمة ألقاها الخنجر في جامع "أبي بكر الصديق" بمنطقة الغزالية، عقب اعتداء ارتكبه خارجون عن القانون، تجرؤوا على حرمة المسجد، وروّعوا المصلين، وارتكبوا ممارسات تضمنت سبّ الصحابة، والإساءة إلى رموز أهل السنة.

وطبقاً لما ورد في البيان، فإن عبارة "الغوغاء" جاءت في سياق وصفٍ واضح لتلك الفئة المنفلتة التي اعتدت على مكانٍ مقدّس، وهي ذات الحادثة التي وجّه على إثرها رئيس الوزراء آنذاك بتشكيل لجنة تحقيقية، ومحاسبة المتورطين، وضمان حماية دور العبادة من أي انتهاك.

وقدم النائب سعود الساعدي، أمس الأحد، شكوى لدى مفوضية الانتخابات، لاستبعاد رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، بعد وصفه العراقيين بـ"الغوغائيين".

وجاء في الكتاب الرسمي للشكوى، أن "الخنجر استخدم المؤسسات الدينية (جامع أبوبكر الصديق في منطقة الغزالية) لأغراض انتخابية تتضمن الترويج له ولحزبه في انتخابات مجلس النواب، الأمر الذي يشكل جريمة يعاقب عليها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات".