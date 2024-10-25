حزب الخنجر يدعو الى عدم اختيار رئيس للبرلمان العراقي بمعزل عن الأغلبية السُنية

شفق نيوز/ أعلن حزب "السيادة" بزعامة رجل الأعمال السياسي خميس الخنجر، يوم الجمعة، عزمه عقد اجتماع "استثنائي" في بغداد للقوى والأطراف السياسية السنية من أجل الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي.

وقال الحزب في بيان اليوم، إنه سيقوم بتوجيه دعوات رسمية لقادة القوى والأحزاب والكتل السنية لعقد اجتماع استثنائي في العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين، لمناقشة الوضع الداخلي السني، وبحث ملف رئاسة البرلمان، والاتفاق على دعم شخصية توافقية تمثل الاغلبية السنية وتُلبي طموحات الشارع.

ودعا البيان من أسماهم بـ"الشركاء في العملية السياسية إلى احترام خيار الاغلبية السنية، وعدم عقد أي جلسة لاختيار رئيس لمجلس النواب إلا بتخويل من المجتمعين السنة".

وكان مصدر مسؤول في حزب السيادة قد كشف، يوم الأربعاء الماضي، عن سعي زعيم الحزب خميس الخنجر الى عقد اجتماع سياسي سني موسع يضم كل الأطراف السياسية السنية من أجل الخروج باتفاق شامل بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "الخنجر وبعد مناقشات مع قيادة الحزب، تم الاتفاق على توجيه دعوة للكتل السياسية السنية الرئيسة خلال يومين، للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، أو إضافة مرشح جديد يمثل الأغلبية السنية".

وبين المصدر، أن "قيادة حزب السيادة ارتأت مناقشة مستقبل التمثيل السياسي السني في رئاسة مجلس النواب مع القوى السنية الرئيسة عبر اجتماع موسع، بغية إنهاء حالة الانسداد السياسي والذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس المجلس بمرشح توافقي يمثل الأغلبية السنية، مع مناقشة خيار إضافة مرشح جديد لقائمة المتنافسين على رئاسة البرلمان يحظى بتأييد أغلبية التمثيل السياسي السني".

ودعا الإطار التنسيقي خلال اجتماع له عقده مساء يوم الاثنين الماضي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع غدا السبت لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية.