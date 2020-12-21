حزب الحل يعتبر استهداف المنطقة الخضراء "إهانة" للدولة العراقية

شفق نيوز/ اعتبر حزب الحل، بزعامة جمال الكربولي، يوم الاثنين، استهداف المنطقة الخضراء بالقصف الصاروخي "إهانة" للحكومة والدولة العراقية، مطالباً بالقبض على من يقف وراء هذه العمليات.

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القصف الصاروخي المجرم الذي استهدف المجمعات السكنية في المنطقة الخضراء، تسبب بأضرار بشرية ومادية لممتلكات المواطنين الآمنين".

وأضاف "استمرار استهداف المنشآت المدنية والحكومية والبعثات الدبلوماسية، يعد إهانة للحكومة والدولة العراقية وقصوراً ملموساً في أداء أجهزتها الامنية والاستخبارية".

وطالب حزب الحل "القائد العام للقوات المسلحة بالضرب بيداً من حديد على يد المجاميع والميليشيات المسلحة المنفلتة وتقديمهم للقضاء وإعادة هيبة الدولة وضمان سلامة مواطني وضيوف العراق على حد سواء وتعويض المتضررين وفقاً للقوانين النافذة".