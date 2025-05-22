حزب الحلبوسي يقرر خوض السباق الانتخابي منفرداً وبدون اي تحالف

شفق نيوز/ قرَّرت قيادة حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، يوم الخميس، خوض الانتخابات البرلمانية للدورة النيابية السادسة المقرر اجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل باسم "حزب تقدم" من دون أي تحالف سياسي انتخابي مع أحزاب أخرى.

وقالت قيادة الحزب في بيان، إنه "تم تسجيل ذلك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا اليوم الخميس الموافق 22/ أيار/مايو الجاري".

وكان حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي قد خاض الانتخابات السابقة في العاصمة بغداد والمحافظات ذات الغالبية السنية بالتحالف مع احزاب وكيانات ابرزها حزب "السيادة" برئاسة رجل الاعمال والسياسي العراقي خميس الخنجر.