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حزب الحلبوسي يخشى "التأثير السياسي" ويدعو لخطط تؤمن الحملات الانتخابية في ديالى

Category: سیاسة

Date: 2021-03-06T13:37:59+0000
حزب الحلبوسي يخشى "التأثير السياسي" ويدعو لخطط تؤمن الحملات الانتخابية في ديالى

شفق نيوز/ أبدى حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، خشيته من "التأثيرات السياسية" على العملية الانتخابية في المحافظة، داعيا إلى تأمين الحملات الانتخابية للمرشحين.

وقالت مسؤولة الحزب في محافظة ديالى النائبة ناهدة الدايني لوكالة شفق نيوز، "نطالب السلطات الامنية والادارية في ديالى الجهات بكل مسمياتها بفـتح كل ابواب الدعم والمساندة للمرشحين من جميع الكتل والاحزاب دون اي تمييز او تأثيرات سياسية خارج الأطر والحقوق الدستورية".

واضافت أن "المنافسة الانتخابية في ديالى تعد محطة استثنائية مقارنة بالمحافظات الاخرى بسبب التنوع الطائفي والقومي، ما يترتب على الجهات المسؤولة امنيا واداريا التعامل بمهنية ومعايير عادلة مع الجميع وتهيئة السبل والاجواء للتواصل مع قواعدهم الجماهيرية بعيدا عن اي تأثيرات او عراقيل لمصالح سياسية او عشائرية أو طائفية".

وشددت الدايني على "اعتماد خطة امنية واجتماعية متكاملة لضمان نجاح الحملات الانتخابية وعمليات الاقتراع والتصويت تحت عناوين حرية الرأي واختيار المرشحين وقطع الطريق أمام أساليب ومحاولات التسقيط ضد بعض القوى والشخصيات السياسية".

ووفقا لتقسيم الدوائر الانتخابية الذي شرعه البرلمان العراقي ستشهد ديالى صراعات ومنافسات سياسية حادة خلال الانتخابات القادمة للحصول على 14 مقعدا برلمانيا يتنافس عليها الشيعة والسنة والكورد.

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