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حريق ابن الخطيب: تحالف القوى العراقية يؤيد إقالة وزير الصحة "إذا ثبت تقصيره"

Category: سیاسة

Date: 2021-04-25T11:59:33+0000
حريق ابن الخطيب: تحالف القوى العراقية يؤيد إقالة وزير الصحة "إذا ثبت تقصيره"

شفق نيوز/ أكد النائب عن تحالف القوى، يحيى العيثاوي، اليوم الأحد، أن تحالفه مع إقالة وزير الصحة، حسن التميمي، اذا ثبت تقصيره بحادثة مأساة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال العيثاوي لوكالة شفق نيوز، أن "على الجهات التنفيذية إجراء تحقيق شفاف في كيفية حدوث هكذا أحداث مأساوية في البلاد وخاصة المشافي التي يلجأ إليها المواطنين لغرض التداوي وليس الموت".

وأضاف، أن "النظر الى حادث مستشفى ابن الخطيب في بغداد وتوابعه مؤلمة جدا ويجب أن تأخذ صداها الحقيقي "، لافتا إلى أن" هناك شكاوى كبيرة ضد سوء ادارة الوضع الصحي في البلاد".

وأوضح، أن "مجلس النواب ستكون له قرارات صارمة بهذا الموضوع وسيكون لنا كلام عليها في حينه"، مبينا أن "هناك أشخاص في وزارة الصحة لا يهمهم المواطن وصحته، فمثلا صيانة أجهزة الإطفاء في المشافي، عند حدوث أي حريق، تأتي عليها تجدها لا تعمل، فالمسؤول على هذا الأمر هو من يتحمل المسؤولية".

ولفت، إلى أن "مطالب تحالف القوى ستكون بجلسة يوم غد الاثنين، محاسبة المقصرين، وتحسين أداء وزارة الصحة، لأنه ضعيف جدا فالاموال التي صرفت عليها لا تتناسب والخدمة الصحية المقدمة للمواطنين".

ونوه العيثاوي إلى أن "تحالف القوى مع إقالة وزير الصحة التميمي من منصبه إذا ثبت تقصيره بحادثة ابن الخطيب".

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