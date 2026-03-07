حرمان من الجلسات وإجراء تأديبي.. مصطفى سند يواجه عقوبة نيابية

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، يوم السبت، أمراً نيابياً بحرمان النائب مصطفى جبار سند من حضور جلسات المجلس مؤقتاً، وإحالته إلى لجنة السلوك النيابي.

جاء ذلك، على خلفية مشادة كلامية وصلت إلى حد المشاجرة، بين سند، ورئيس كتلة الإعمار والتنمية بهاء الأعرجي، بشأن عدم اتخاذ الحكومة، موقفا بخصوص الاعتداء الأميركي والإسرائيلي، على ايران والهجوم على مقار الحشد الشعبي، وفق رؤية سند.

وبحسب وثيقة رسمية، صادرة عن مكتب رئيس البرلمان، وردت لوكالة شفق نيوز، جاء القرار استناداً إلى الصلاحيات المخولة لرئاسة المجلس ووفق النظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك النيابي، وذلك على خلفية ما صدر من النائب من إخلال بالنظام داخل الجلسة والإساءة لأحد أعضاء المجلس.

ونصّ القرار على "حرمان النائب مصطفى جبار سند من المشاركة في أعمال مجلس النواب ومن دخول المجلس لحين تقديم اعتذار رسمي إلى رئاسة المجلس، وإلى النائب بهاء الأعرجي رئيس كتلة الإعمار والتنمية".

كما تضمّن القرار، وفق الوثيقة، إحالة سند إلى لجنة السلوك النيابي، للنظر في المخالفة التي اعتُبرت انتهاكاً جسيماً لقواعد السلوك النيابي.

وعقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسة "سرية" لمناقشة تداعيات التطورات في المنطقة على العراق، بحضور قادة أمنيين، ورفعت في وقت متأخر، بعد مناقشات حادة.

ورفض نواب في حديثهم لوكالة شفق نيوز، الإدلاء بتفاصيل الجلسة، لكنهم أكدوا قرب صدور قرار نيابي عن البرلمان بخصوص ما يجري.