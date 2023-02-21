حركة مسيحية عراقية تشيد بقرار فرنسي يخص "الدولة العثمانية" وتطلق تعهداً

شفق نيوز/ رحبت كتلة "بابليون" المسيحي العراقي، يوم الثلاثاء، باعتراف مجلس الشيوخ الفرنسي في ملف "ابادة جماعية ارتكبتها الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية"، متعهدة باتخاذ خطوات مماثلة في البرلمان العراقي.

وقالت حركة بابليون، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "متمثلة برئيسها ريان الكلداني وقيادتها ونوابها وقواعدها، ترحب بقرار مجلس الشيوخ الفرنسي المتعلق بالاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة العثمانية الخاضعة لجمعية الإتحاد والترقي، بحق المسيحيين من الكلدان السريان الآشوريين والأرمن واليونانيين أبان الحرب العالمية الأولى التي راح ضحيتها ملايين الابرياء".

واضافت أن "عمليات الابادة الجماعية التي استهدفت المسيحيين كانت افظع جرائم ترتكب بحق الإنسانية في مطلع القرن العشرين والتي ماتزال ماثلة في الأذهان، بانتظار تحقيق العدالة".

وتابع البيان، "اننا في حركة بابليون، نرحب بهذه الخطوة الشجاعة، ونشيد بالجهود المبذولة في سبيل تعويض الخسائر، مؤكدين بإتخاذ خطوات مماثلة في مجلس النواب العراقي".