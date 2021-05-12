حركة "إمتداد" تصدر توضيحا حول تحالفها مع الحكيم والعبادي والفيلي

شفق نيوز/ نفى الأمين العام لحركة "إمتداد" التشرينية علاء الركابي يوم الأربعاء التحالف مع زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، ومع ائتلاف دولة القانون برئاسة حيدر العبادي، ومع رئيس حزب المؤتمر الوطني آراس حبيب الفيلي لخوض الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتداولت مواقع الكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر الركابي يقف إلى جنب اولئك الزعماء الثلاثة كدعاية انتخابية على تحالفهم.

وقال الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ليس هناك أي تواصل أو مداولات أو تحالفات أو مناقشات أو مفاوضات أو تفاهمات رسمية أو غير رسمية ، مباشرة أو غير مباشرة، علنية أو سرية مع هذه الجهات في الصورة أو مع غيرها من أحزاب السلطة".

وأردف بالقول "لن تكون هناك أي تحالفات معهم في المستقبل لأي سبب أو ظرف لأن هذا من المبادئ الثابتة لحركة امتداد".

كما أكد الركابي أن "الصورة مركبة وليست صورة حقيقية تجمعنا في مكان واحد".

و أعلن في بغداد، مطلع شهر آيار الجاري، تشكيل تحالف سياسي جديد اطلق عليه "تحالف قوى الدولة الوطنية" بزعامة الحكيم والعبادي لخوض الانتخابات المبكرة.

وانبثقت عدد من القوى السياسية عن احتجاجات تشرين التي انطلقت في العام 2019 والتي تسعى لخوض المعترك الانتخابي لتلبية رغبة وتطلعات المتظاهرين في اقتراع يزيح أحزاب السلطة التي حكمت العراق من بعد العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين على ايدي القوات الامريكية وحلفائها.