حركة سياسية: عفو خاص لتاجر مخدرات وأصحاب الكلمة الحرة في المعتقلات بلا تهم

شفق نيوز/ أعربت حركة "نازل آخذ حقي" الديمقراطية، يوم السبت، عن استيائها من إصدار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح عفواً خاصاً عن المدان بتجارة المخدرات جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق، مطالبة بإعادة النظر بقضايا المعتقلين من دون تمييز سياسي.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعدما أصدرت محكمة جنايات الكرخ عام 2018، حكما بالسجن المؤبد بحق نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري، بتهمة حيازة المخدرات، وفي ساعة كانت متوقعة، أصدرت رئاسة الجمهورية عفوا خاصا لإخراجه من السجن".

وتابعت "في حين أن هناك معتقلون، لم يتخذ أي إجراء يفضي للإفراج عنهم، ومالهم من تهم إلا أنهم كانوا اهلا للرأي والكلمة الحرة، فهل اضحت كلمة الحق مصدر تهديد لمن يحاربون الحق وأهله؟"، مشيرة إلى أن "هذا العفو الخاص يأتي وسط استفحال آفة تفتك بالمجتمع وشبابه وهي المخدرات".

وأضافت الحركة "وتأسيسا على تلك الحقيقة، تطالب حركتنا بضرورة إعادة النظر بقضايا المعتقلين دون تمييز على اساس النفوذ والمزايدات السياسية، كما وندعو رئاستي الجمهورية والوزراء الى بيان مبررات هذا العفو".

وأظهرت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وهي مرسوم جمهوري بتوقيع صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.

وبحسب تاريخ المرسوم يظهر ان صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.

وكان نجل محافظ النجف السابق قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية.