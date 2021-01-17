حركة "إرادة" بزعامة الفتلاوي تنضم إلى ائتلاف المالكي وتنسحب من تحالف الحكيم

شفق نيوز/ افصحت مصادر سياسية مطلعة يوم الاحد عن انسحاب رئيس حركة "إرادة" حنان الفتلاوي من ائتلاف "عراقيون" برئاسة عمار الحكيم وانضمامها رسميا الى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز، بأن الفتلاوي ستكون مرشحة ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل خلال الانتخابات النيابية المقبلة.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

و أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الخميس، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.