حركة حقوق للسوداني: اخراج الامريكان من العراق قرار ملزم التنفيذ

شفق نيوز/ علقت حركة حقوق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي دافع فيها عن وجود قوات أمريكية في العراق.

وقال الأمين العام للحركة سعيد السراي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك قرارا صادرا من مجلس النواب العراقي بشأن إخراج كل القوات الأجنبية من العراق وعلى رأسها القوات الامريكية، وهذا القرار ملزم التنفيذ من قبل حكومة محمد شياع السوداني، وهناك دفع سياسي وشعبي لتنفيذ هذا القرار".

وبين السراي ان "عدم تنفيذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لقرار اخراج القوات الامريكية والدفاع عن هذا التواجد، سيدفعنا لاتخاذ مواقف سياسية، ولهذا يجب تنفيذ القرار وفق الأطر القانونية والدبلوماسية".

وأضاف ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالب بشكل عاجل توضيح تصريحاته التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال، بشأن دفاعه عن الوجود الأمريكي، كون هذا الوجود غير قانوني وهذه القوات هي قوات محتلة".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأحد (15 كانون الثاني الحالي)، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده، ولم يحدد جدولًا زمنيا لانسحابها".

ونقلت الصحيفة عن السوداني قوله، إن "الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة، وإن القضاء على تنظيم داعش يحتاج إلى المزيد من الوقت"، في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة التنظيم الإرهابي، لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.