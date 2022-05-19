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حركة امتداد تعفي علاء الركابي من منصب الأمين العام لها

Category: سیاسة

Date: 2022-05-19T12:32:29+0000
حركة امتداد تعفي علاء الركابي من منصب الأمين العام لها

شفق نيوز/ قررت الأمانة العامة "لحركة امتداد" المنبثقة عن إحتجاجات تشرين في العراق، يوم الخميس، إعفاء عضو مجلس النواب العراقي علاء الركابي من منصب الأمين العام للحركة.

وذكر مصدر مقرب من الحركة لوكالة شفق، إن "الأمانة العامة لحركة امتداد قررت اعفاء الركابي من منصبه في خطوة تصحيحية نظراً للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية".

ويأتي هذا القرار بعد انشقاق خمسة نواب من الحركة، وهم كل من: : داود العيدان، ومحمد نوري، ونيسان الزاير، ونداء الكريطي، وكاظم الفياض.

وعزا النواب سبب الاستقالة الى ما اسموه"خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل".

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