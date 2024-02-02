حركة النجباء تحثُّ كتائب حزب الله العراق على انهاء تعليق عملياتها العسكرية

شفق نيوز/ أعرب أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء المنضوية تحت لواء فصائل المقاومة في العراق، يوم الجمعة، عن أمله بانهاء كتائب حزب الله "التعليق المؤقت" لعملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية داخل وخارج البلاد.

وقال الكعبي في بيان اليوم، "قلنا ونكرر ونؤكد أنّ قرارنا عراقي وأننا لن نتوقف حتى تحقيق أمرين هما: إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأمريكي من العراق".

وأضاف "أما بخصوص التعليق المؤقت لكتائب (..) فبعد حديثنا مع (أبو حسين الحميداوي) وهو (الأمين العام للكتائب) واستيضاح الأسباب انجلت لنا الحقيقة والحكمة فيما قرر، وإننا نحترم ونقدر ذلك ونثمن تضحيته في هذه الظروف، حيث سيثبت في المستقبل أنّ قراره اتخذه بشجاعة ونكران ذات".

وأضاف "بانتظار العودة الميمونة القريبة للكتائب، وإلغاء التعليق حينما يُرفع الحرج والأسباب الحاكمة".

وتابع الكعبي بالقول إنّ: ما يصدر عن ماكنة الحرب النفسية الامريكية التي ما برحت ترعد وتزبد بالتهديد والوعيد لن تهز لنا شعرة ولن تثنينا"، مردفا "إنّ أيّ استهداف سيواجه برد يناسبه، ونؤكد أنّ المقاومة الإسلامية في العراق بفصائلها الأخرى مستمرة بقرارها حتى تحقيق مطالبها".

وكانت كتائب حزب الله العراق، قد أعلنت يوم الثلاثاء 30 من شهر كانون الثاني الماضي، ايقاف عملياتها ضد القوات الامريكية من اجل "عدم احراج الحكومة العراقية"، موصية مقاتليها بـ"الدفاع السلبي مؤقتاً".