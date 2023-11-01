حركة النجباء: المقاومة الإسلامية قررت تحرير العراق عسكرياً

شفق نيوز/ أعلن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة "النجباء"، يوم الأربعاء، أن الفصائل المسلحة "قررت تحرير العراق عسكرياً" من تواجد القوات الأجنبية.

وقال أكرم الكعبي في بيان اليوم، إن "المقاومة الإسلامية العراقية قررت تحرير العراق عسكرياً وحسم الأمر، والقادم أعظم".

وأضاف "لا توقف، لا مهادنة، لا تراجع".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين.