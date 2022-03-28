حرق مقر الحزب الديمقراطي يطيح بقائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بعزل قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية من منصبه وإحالته للتحقيق مع مجموعة من الضباط بسبب تقصيرهم في واجباتهم، وذلك نتيجة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد.

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بحجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب، وذلك في تعليقه على الحادث.

واقتحم محتجون على تصريحات طالت المرجعية من قبل كاتب كوردي، ليلة أمس، مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الاثنين، بشدة ما اعتبرها اساءة للمرجعية الدينية، حيث أكد أن التجاوز عليها ليس من أخلاق أو سلوكيات شعب كوردستان.

أشار بارزاني إلى اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل، وندد في ذات الوقت بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية.