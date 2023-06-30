"حرق القرآن".. العراق يدعو إلى جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي

شفق نيوز/ دعا العراق يوم الجمعة، إلى عقد جلسة طارئة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن حرق نسخة من القرآن من قبل لاجئ عراقي في السويد.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، يطلب عقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلاميّ لبحث أهم الإجراءات بشأن الاساءة التي وجهت للمصحف الشريف".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق من يوم الجمعة، أنها تلقت رسالة من الحكومة السويدية أعربت فيها الأخيرة عن رفضها الشديد إزاء إقدام لاجئ من أصول عراقية على حرق المصحف أمام المسجد الكبير في العاصمة ستوكهولم.

واستدعت الخارجية العراقية، أمس الخميس، السفيرة السويدية في بغداد، وسلمتها احتجاجاً على إحراق نسخة من القرآن.