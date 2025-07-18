"حرب وجودية تهدد الشيعة".. الإطار التنسيقي يبت بحقيقة رسالة السيستاني

شفق نيوز- بغداد

نفى الأمين العام للإطار التنسيقي، عباس العامري، يوم الجمعة، صحة الأنباء التي تحدثت عن تسلم الإطار رسالة من المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.

وقال العامري في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل بشأن استلام الإطار التنسيقي رسالة من المرجعية العليا لا أساس له من الصحة.

وكانت تقارير غير رسمية قد زعمت في وقت سابق أن المرجعية العليا في النجف بعثت برسالة إلى قادة الإطار التنسيقي، تضمنت تحذيرات من "حرب وجودية تهدد الشيعة بعد التصعيد ضد إيران"، ودعوات لتوحيد الصفوف، ومكافحة الفساد، وإنهاء التعيينات المبنية على المحاصصة.

يُشار إلى أن المرجعية العليا، المتمثلة بالسيد علي السيستاني، تقول إنها تحافظ على استقلالها، وعكفت بالسنوات الأخيرة على عدم اللقاء بالقوى السياسية، وتركز في بياناتها النادرة عادة على القضايا الوطنية الكبرى ومصالح المواطنين.