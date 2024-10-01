حرب لبنان تؤجل حسم انتخاب رئيس برلمان العراق الى اشعار اخر

شفق نيوز/ أكد تحالف "العزم" أحد القوى السياسية السنية، اليوم الثلاثاء، تأجيل حسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، الى اشعار اخر بسبب الحرب الدائرة في لبنان.

وقال القيادي في التحالف عزام الحمداني، لوكالة شفق نيوز، ان "العراق تأثر جداً بالحرب الدائرة في لبنان، خاصة أن هذه الحرب ربما تؤثر عليه على المستوى الأمني والعسكري، خاصة في ظل وجود تهديدات إسرائيلية للعراق وغيرها من التحديات".

وبين الحمداني ان "حرب لبنان أثرت على ملف رئاسة البرلمان، وهذا الملف اجل إلى شعار اخر، كون الجميع حالياً منشغل بالتطورات في المنطقة وكيفية الحفاظ على سيادة العراق وإبعاد أي مخاطر عنه".

وتابع "لهذا نرى صعوبة سياسية بحسم ملف رئاسة البرلمان في ظل استمرار التطورات في المنطقة".