حرب انتخابية بين "المال والنفوذ" في ديالى.. والقوى الناشئة وناشطون: التغيير ضئيل

شفق نيوز/ رجح ناشطون ومراقبون في محافظة ديالى، يوم السبت، أن تشهد الانتخابات القادمة سيطرة تامة للمخضرمين من النواب من أصحاب المال والنفوذ، لافتين الى أن فرص المنافسة للقوى الناشئة "معدومة".

حرب انتخابية

وقال الناشط المدني احمد جسام الزبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الانتخابات الجديد سيشعل حربا انتخابية بين أصحاب المال والنفوذ في ديالى لعدم قدرة القوى الناشئة على المنافسة الانتخابية وتنظيم الوسط الإجتماعي والتواصل مع الناس ببرامج تثقيفية مقنعة".

وأضاف ان "فرص ظهور مرشحين من قوى ناشئة معدومة لعدم امتلاكها مقومات المنافسة أو الظهور للشارع ما سيديم سيطرة مرشحين مخضرمين تبوأوا مناصب برلمانية لدورات انتخابية عديدة".

وأشار الزبيدي الى ان "بوادر التغيير في ديالى ضئيلة جدا بحسب المعطيات الميدانية المتوفرة الا اذا عملت القوة الناشئة على تنظيم نفسها وطرح برامج تقربها من الجمهور".

المالي السياسي والسلاح

ورأى الناشط السياسي مراد المجمعي أن "سيطرة الأحزاب الحاكمة الحالية مع هيمنة السلاح والمال السياسي قوض وسيقوض ظهور اي تشكيلات او حركات مدنية ناشئة شبابية"، موضحا أن "الأحزاب الحاكمة الحالية لن تتخلى عن مغانمها بسهولة أو مدة زمنية قريبة".

وقال المجمعي لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المرشحين من القوى الشبابية الجديدة او الناشئة لن يتجاوز 15-20% على الرغم من مطالب الجماهير الواسعة بمعالجة ملفات الخراب منذ سنوات عديدة منبها الى ان القوى السياسية الكبرى في ديالى تستغل توقيتات زمنية مناسبة لمخاطبة ناخبيها من خلال حملات إعلامية تسرق مهام وجهود دوائر حكومية".

وأضاف، ان "اغلب المرشحين والقوى المخضرمة في ديالى لجأت الى التجييش الالكتروني واطلاق إنجازات وهمية لا تتجاوز الجانب الإعلامي والانتخابي وسط صمت الجهات التنفيذية المسؤولة "الدوائر الخدمية" خوفا من الإقالة وفقدان مناصبها التي تحكمها معايير المحاصصة الحزبية".

سيناريو مكرر

وانتقد الناشط الإعلامي عبدالله الطائي عجز الحكومة العراقية عن السيطرة على إبعاد مؤسسات الدولة عن سيطرة الأحزاب الكبيرة ما أجهض ظهور قوى سياسية مدنية في ديالى وجميع المحافظات الى الساحة السياسية بما يلائم تطلعات الشرائح الاجتماعية كافة.

واعتبر الطائي في حديثه لوكالة شفق نيوز، الانتخابات القادمة تكرارا لسيناريو الدورات الانتخابية الماضية وتكريس لبقاء قوى سياسية متنفذة و جاثمة في البرلمان وان اي بوادر للتغيير والتجديد الحقيقي البعيد عن المحاصصات الطائفية والحزبية غائبة تماما".

وأعلنت مصادر رسمية في ديالى ان 9 أعضاء من ممثلي ديالى في مجلس النواب الحالي قرروا الترشيح مجددا لخوض الانتخابات القادمة الى جانب 7 أعضاء من مجلس المحافظة المنحل وعدد من مدراء الدوائر الحكومية الرئيسية "المخضرمين.