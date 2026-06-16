حراك نيابي لإنهاء إدارة المناصب العليا بالوكالة في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، عن حراك سياسي داخل مجلس النواب لتقديم طلب إلى رئاسة المجلس يهدف إلى إصدار قرار برلماني يحدد موعداً لإنهاء إدارة المناصب العليا والخاصة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين بالوكالة.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن هناك عشرات المناصب العليا في الحكومة العراقية، تشمل الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين ومن بدرجتهم، فضلاً عن رؤساء الهيئات المستقلة، تدار بالوكالة من قبل أشخاص جرى اختيارهم من قبل الحكومة من دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وأضافت، أن بعض شاغلي هذه المناصب تسلموا مهامهم منذ سنوات وما زالوا مستمرين في إدارتها بالوكالة حتى الآن.

وأشارت الهلالي إلى أن مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لإصدار قرار وتوجيه رسمي للحكومة يتضمن تحديد سقف زمني لإنهاء العمل بالوكالة، واختيار شخصيات كفوءة ومهنية قادرة على إدارة هذه المناصب في المرحلة المقبلة.