حراك نيابي لإقالة المشهداني احتجاجا على آلية التصويت بـ"السلة الواحدة"

شفق نيوز/ احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة "الجدلية".

وقال النائب المستقل، سعد التوبي، لوكالة شفق نيوز، إن جلسة اليوم كانت "مزاجية سياسية"، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة "مخالف للقانون".

وأوضح التوبي، أن "عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت".

وأشار إلى أن "أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه".

من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل"، معتبراً في ذات الوقت أن "قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به"، في إشارة إلى قانون العفو العام.

واعتبر الكلابي، أن "التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية"، على حد وصفه.

بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب".

وأضاف، أن "رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام".

وتابع، أن "رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك"، مبيناً أن "الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي".

وأشار إلى أن "أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية".

وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: "نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام"، معتبراً أن "ما حدث اليوم هو تصويت باطل".

واضاف "سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون".

وأظهر مقطع فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني احتجاجاً على آلية التصويت على القوانين في سلة واحدة.