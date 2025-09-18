حراك نيابي لمساءلة وزارة الخارجية بشأن خارطة الحدود البحرية مع الكويت

شفق نيوز- بغداد

اكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، يوم الخميس، عزمها إرسال كتب رسمية إلى وزارة الخارجية للاستعلام عن إجراءاتها بخصوص إيداع خارطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة.

وقال عضو اللجنة، النائب عامر الفائز، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنته ستتحرى عن الإجراءات الدبلوماسية إزاء حفظ الحدود البحرية للبلاد من خلال ارسال كتب استفسار رسمية إلى وزارة الخارجية لاستبيان الحقيقة إزاء ما يطرح بوسائل الإعلام، حول امتناع الوزارة عن ارسال قرار مجلس الوزراء بشأن خارطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة".

وأضاف أنه "في حال تأكد ذلك، سيكون لنا حراك لحفظ الحقوق المائية البلاد من بينها مطالبة الخارجية ببيان موقفها عبر إجابات مكتوبة، إلى جانب الدعوة لعقد جلسة نيابية خاصة إزاء الحقوق المائية وتثبيتها لدى الأمم المتحدة".

وطالب الجهات المعنية بـ"توضيح أسباب ما يجري"، مؤكدا "إذا لم يتحقق نصاب جلسة البرلمان، قد يرحل الأمر والمطالبة للدورة النيابية المقبلة".

وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت خلال الفترة الماضية، على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يُستكمل ترسيمه بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن 833 في العام 1993.

ومؤخرا، كشفت العديد من المصادر، أن وزارة الخارجية لم ترسل خارطة المجالات البحرية للأمم المتحدة، لغرض إيداعها وأرشفتها لحفظ حدود العراق.