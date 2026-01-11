حراك نيابي لاستضافة السوداني وطيف سامي الأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون منى الغرابي، يوم الأحد، عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية في حكومته طيف سامي، في مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل.

وقالت الغرابي، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع حاليا لاستضافة السوداني، وطيف سامي، في جلسة الاسبوع المقبل ليتحدثوا عن الايرادات غير النفطية على اعتباره ملف مهم جدا"، مشيرة إلى أن جلسة اليوم لمناقشة الملف، وما شهدته من استضافة المديرين العموميين لهيئات المنافذ الحدودية والجمارك، لم تكن بمستوى الطموح".

وأضافت أن "المديرين العموميين، تحدثوا في جلسة الاستضافة عن أمور عامة وليست خاصة بالإيرادات، وكان يفترض التحدث بالإيراد المالي من الرسوم والضرائب بلغة الأرقام".

واستكمل البرلمان العراقي، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب ومدير عام الهيئة العامة للكمارك.

وأمس السبت، جمع عدد من أعضاء المجلس النيابي، تواقيع بهدف إلغاء قرار صادر عن مجلس الوزراء للحكومة المنتهية ولايتها، يتعلق بفرض إجراءات ضريبية، مؤكدين مخالفته أحكام الدستور والقوانين النافذة.