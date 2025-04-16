حراك لإقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار بعد أزمة التصويت على مديري الوحدات الإدارية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ذي قار، يوم الأربعاء، عن وجود حراك سياسي داخل مجلس المحافظة يهدف إلى تغيير رئيس المجلس الحالي عزة الناشي من منصبه، وذلك على خلفية التصويت الذي جرى يوم أمس بشأن اختيار مديري الوحدات الإدارية في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث كتل سياسية تقود هذا الحراك وهي دولة القانون، والنهج الوطني، والماكنة".

وأشار إلى أن "هذه الكتل تم إقصائها من عملية توزيع حصص الوحدات الإدارية، ما أثار استياءها ودفعها نحو التحرك لإقالة رئيس المجلس".

وصوت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسته، التي عقدت، يوم أمس الثلاثاء، على اختيار 15 مسؤولاً محلياً لإدارة عدد من الأقضية والنواحي في المحافظة.