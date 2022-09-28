حراك لإدراج التصويت على رئيس الجمهورية في الجلسة البرلمانية المرتقبة  

شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي، عن حراك سياسي لإدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصصة للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، واختيار نائباً له.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن هناك تحركاً بين القوى السياسية بغرض إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال جلسة اليوم لمجلس النواب.

واضاف، أنه وحسب هذا التحرك وما متفق عنه مبدئيا يتم رفض استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان ومن بعدها إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية.

وبعد انتخاب الرئيس، وحسب السيناريو المعد، يقول المصدر، أنه سيتم أيضا بجلسة اليوم تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن 11 نائباً مستقلاً في البرلمان العراقي، عدم حضورهم لجلس المجلس المقررة اليوم، وذلك بعد ساعات من قرار مشابه اتخذه نواب حركة امتداد.