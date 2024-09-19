حراك في نينوى لاستبدال مديري الدوائر و"المحاصصة" حاضرة بتوزيع المناصب الجديدة

شفق نيوز/ كشف مجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، عن حراك لاستبدال مديري الدوائر في المحافظة.

وقال رئيس كتلة نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى محمد هريس لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس سيتحرك لإجراء تغييرات في إدارة العديد من المؤسسات الحكومية في المحافظة".

وأضاف، أن "المجلس عازم على تغيير المديرين الذين توجد عليهم مؤشرات سلبية أو الذين بقوا في المنصب مدة طويلة أو الذين سيحالون الى التقاعد بسبب السن القانوني".

وأشار هريس إلى أن "المحاصصة ستكون حاضرة في إجراء التغييرات واستبدال المديرين على اعتبار أن المحاصصة السياسية والحزبية هي الأساس التي يعتمد عليه في العراق في توزيع المناصب".

وكان رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود، قال في وقت سابق إن المجلس يعتزم اعادة تقييم مديري الدوائر في نينوى لاجراء تغييرات فيما بينهم"، موضحاً أن "فترة التقييم ستكون قصيرة وسيجري على اثرها ابعاد وتغيير من لا يحظى بتقييم جيد وفق معايير خاصة وضعها المجلس لذلك".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز الماضي على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)".

هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".