حراك دبلوماسي عراقي في اسطنبول لإيقاف الهجمات ضد إيران

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، انها اجرت تحرّكاً دبلوماسياً في إسطنبول لاحتواء التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى اقتراح وزيرها فؤاد حسين تشكيل لجنة مشتركة مفتوحة العضوية للتواصل بين دول المنطقة بهدف حل الأزمة وإيقاف الهجمات التي تتعرض لها إيران.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، شارك في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية الذي عُقد في إسطنبول يوم 20 حزيران 2025، بناءً على دعوة عراقية، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما ترأس وفد العراق المشارك في أعمال الدورة الـ(51) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول للمدة من 21 إلى 22 حزيران 2025".

واضاف البيان، ان "الوزير اكد خلال كلمته أن التصعيد الإسرائيلي يشكّل تهديدًا خطيرًا يتجاوز إيران ليطال أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ودعا إلى تحرك جماعي للضغط على القوى الدولية وطرح مبادرات مشتركة لوقف التدهور، كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة مفتوحة العضوية للتواصل بهدف خفض التوتر".

وأدان البيان الختامي للاجتماع العربي الطارئ العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بوقفه فورًا والعودة إلى الحوار، ودعا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن الإقليمي، كما تبنّى مقترح وزير الخارجية بتشكيل لجنة من دول منظمة التعاون الإسلامي، وتم رفعه إلى اجتماع المنظمة حيث أُقر بعد أن حظي بموافقة الدول الأعضاء، وذلك بحسب ما جاء في البيان.

ولفت الى ان "الوزير شدد على خطورة التصعيد المستمر، وخاصة العدوان على غزة وإيران، والانتهاكات المتكررة للأجواء العراقية"، مؤكدًا "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لردع التصعيد".

وفي ختام أعمال الدورة الـ(51)، ندد إعلان إسطنبول في البيان الختامي بسياسات زعزعة الاستقرار التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي في المنطقة، وبهجماته الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول، وهو المقترح الذي قدمه العراق في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، كما أُقر تشكيل لجنة مشتركة من الدول الأعضاء في المنظمة، والتي طالب بها العراق تتولى مهمة التحرك لتفعيل الحوار وتجنيب المنطقة التوترات التي تشهدها .

كما أجرى الوزير وفقا للبيان، "مجموعة من اللقاءات الثنائية، حيث بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان التصعيد الإقليمي، وملفّي الإطلاقات المائية والنفط. وأكد الوزير ضرورة رفع كميات المياه المتدفقة إلى العراق وتسريع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، ومن جانبه، وعد فيدان بمتابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية، كما ناقش الجانبان تطورات التصعيد الخطير في المنطقة".

واشار الى انه "وفي لقائين منفصلين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نوقش في اللقاء الأول تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران، وأهمية تنسيق الجهود لاحتواء الأزمة، وفي اللقاء الثاني، جرى بحث تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وأكد فؤاد حسين أهمية تفعيل لجنة الاتصال التي اقترحها العراق ضمن منظمة التعاون الإسلامي".

وتابع البيان: "كما التقى الوزير مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وتناول اللقاء ضرورة إنهاء الحرب والاحتكام إلى الحلول السياسية، وأكد الوزير فؤاد حسين تأثّر العراق المباشر بتداعيات الحرب نظرًا للحدود المشتركة والروابط التاريخية مع إيران"، موضحا انه "اجرى لقاء آخر مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وناقش الجانبان تطورات الوضع الإقليمي، وأشاد الوزير المصري بالمبادرة العراقية لتشكيل لجنة عربية-إسلامية لفتح قنوات الحوار وخفض التصعيد".

كما اكد البيان، ان "الوزير اجرى لقاءً مع وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، تناول خلاله آخر المستجدات في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين".