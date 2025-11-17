حراك تشكيل الحكومة.. المندلاوي والعامري يدعوان لترجمة نتائج الانتخابات لبرامج عملية

شفق نيوز- بغداد

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الاثنين، مع رئيس منظمة بدر هادي العامري تعزيز العمل المشترك وسبل ترسيخ الاستقرار السياسي، وترجمة نتائج الانتخابات إلى برامج عملية واقعية.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، بحث اليوم مع رئيس منظمة بدر هادي العامري، آفاق المرحلة المقبلة وآليات تعزيز العمل الوطني المشترك".

وأضاف أن "الاجتماع استهلّ بتبادل التهاني بنجاح العملية الانتخابية، وشهد نقاشًا معمّقًا حول مسؤولية القوى السياسية في حماية الإرادة الشعبية وترجمة نتائج الانتخابات إلى برامج عملية واقعية تلامس حاجات المواطنين، إلى جانب التأكيد على أهمية التفاهم والتقارب في وجهات النظر وتحصين العملية السياسية من التجاذبات خلال الفترة المقبلة".

وأكد المندلاوي أنّ "نجاح الانتخابات يمثّل نقطة انطلاق جديدة نحو ترسيخ المسار الدستوري"، مشددًا على"ضرورة بناء تفاهمات وطنية واسعة تحترم الاستحقاقات الدستورية وتدعم تشكيل بيئة سياسية مستقرة".

وأشار إلى أنّ "مجلس النواب سيكون أمام مسؤوليات كبيرة في الدورة البرلمانية المقبلة، في مقدمتها الارتقاء بالجانب التشريعي والرقابي، والتنسيق الفاعل مع السلطة التنفيذية بما يُسهم في تشريع القوانين المهمة، فضلا عن دعم التنمية والاستقرار في البلاد".

ودعا المندلاوي، جميع الأطراف إلى "تقديم المصلحة العليا للبلاد وتوحيد الجهود لبناء دولة قوية بمؤسساتها، قادرة على تلبية طموحات العراقيين".

يشار إلى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد دعا في وقت سابق من اليوم الاثنين، خلال استقباله وفدين من تحالف النهج الوطني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل "حكومة قوية".

وقال المكتب الإعلامي لدولة القانون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم، وفدَي تحالف النهج الوطني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وذلك في لقاءين منفصلين خُصِّصا لتبادل التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات واستكمال الاستحقاق الدستوري".