حراك برلماني لـ"إنقاذ" ديالى من ثلاث أزمات وخيمة

شفق نيوز/ عقد ممثلو ديالى في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا ضمن خطة برلمانية لمعالجة مشاكل المحافظة وملفاتها العالقة بعيدا عن الانتماءات والاختلافات السياسية او المذهبية.

واعلن نواب ديالى في وقت سابق عن تشكيل فريق يضم جميع النواب لمعالجة مشاكل المحافظة بالتنسيق مع الوزارات الحكومية والدوائر المعنية في ديالى.

وقال النائب عن تحالف السيادة، رعد الدهلكي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، حضرته وكالة شفق نيوز، ان "نواب ديالى ناقشوا مع مديري الموارد المائية والزراعية أزمة الجفاف وشح المياه في المحافظة وسبل مواجهتها لتأمين الاحتياجات المائية الأساسية".

وأشار الدهلكي الى ان "مشاكل المياه في ديالى تعود لقلة إيرادات نهر دجلة والأنهار والجداول المتشاطئة مع الجانب الإيراني وعدم منح العراق حصصه المائية وفق المواثيق والأعراف الدولية المعمول بها".

واكد ان "وفدا نيابيا من ديالى وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والحكومة العراقية سيقوم بزيارة دول الجوار والتفاوض معها حيال حصص العراق المائية وفق مبدأ تقاسم الضرر وفقا للقوانين والأعراف الخاصة بأزمات الجفاف وشح الموارد المائية".

فيما اعلن النائب عن تحالف "عزم" المنضوي في تحالف السيادة، محمد قتيبة البياتي، لوكالة شفق نيوز، عن "خطة شاملة وإجراءات متعددة لاحياء المشاريع الحيوية المتوقفة في ديالى طيلة السنوات الماضية والتي تتجاوز كلفها 500 مليار دينار".

وحمل البياتي الوزارات المعنية "مسؤولية الخلل والتلكؤ في انجاز المشاريع واستكمالها"، مشيرا الى ان "نواب ديالى عازمون على استحصال حقوق المحافظة من المشاريع الخدمية التي تعد نهضة عمرانية كبيرة في ديالى حرمت منها طيلة الأعوام الماضية".

بدورها كشفت النائبة عن ديالى، نورس محمود العيسى، عن "خطة تقييم شاملة لاداء مدراء الدوائر في ديالى وتشخيص نقاط الخلل والاخفاق الخدمي تجاه المحافظة والمواطن بشكل خاص".

وقالت لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تغييرات ستطال عدة دوائر خدمية وفقا لمعايير المهنية والتوازن ومنح جميع المكونات حقوقها في المجال الإداري والخدمي بعيدا عن الهيمنة والتهميش او الصراعات الحزبية والفئوية الضيقة".

وتعاني ديالى من مشاكل خدمية كبيرة وخيمة بسبب الاضطرابات الأمنية والصراعات الحزبية والطائفية على مر السنوات الماضية ما جعلها المحافظة الأسوأ خدميا بحسب المسؤولين والمواطنين.