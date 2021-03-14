حراك برلماني لحذف "جرف الصخر" من الخارطة الانتخابية

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني، يوم الأحد، بوجود حراك برلماني بشأن ناحية جرف الصخر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن حراكا برلمانيا يجري داخل اروقة مجلس النواب العراقي، من أجل حذف الدائرة الانتخابية الخاصة بناحية جرف الصخر من الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظة بابل.

وأشار المصدر إلى أن سبب طلب حذف المنطقة يعود إلى أن الناحية خالية من السكان.

وجُرْف الصخر ويسمّيها الحشد الشعبي جرف النصر (وذلك بعد هزيمة داعش في جرف الصخر من قبل الحكومة العراقية) ناحية تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد (13) كم، تبلغ مساحتها 50كم، يسكنها نحو 40,000 نسمة (حسب تقديرات سنة 2014م)، أغلبهم من قبيلة الجنابين من الفلاحين العاملين بالزراعة؛ كونها تقع على نهر الفرات من الجهة اليمنى للنهر، غير أنها تعد الآن منطقة خالية من السكان لعدم السماح لمواطنيها بالعودة بعد طرد تنظيم داعش منها.