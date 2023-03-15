حراك برلماني لاستجواب وزير في حكومة السوداني

شفق نيوز / كشف النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك برلماني يهدف الى استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بسبب سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "سبب سوء الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالاتصال والانترنيت وغيرها هو الفساد وسوء الإدارة، وعدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح الحقيقي في مؤسسات الدولة، ولهذا نرى تراجعاً في الخدمات المقدمة للعراقيين على مستوى الاتصال والانترنيت".

وأضاف انه، "بسبب وجود شكاوى كثيرة على سوء خدمة الاتصال والانترنيت، سنعمل على استجواب وزير الاتصالات هيام الياسري في مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، لمعرفة سبب سوء تلك الخدمة رغم وعودها الكثير في تحسين هذا القطاع".

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت، في 22 شباط 2023، حزمة من القرارات الخاصة بشأن الإشتراك المدعوم لخدمة الانترنت، وذلك رداً على عدم تعاون بعض الشركات المزودة للخدمة أو الوكلاء أو تحميلها أجور إضافية او فرض اشتراطات غير مطلوبة مقابل تفعيل الاشتراك.