حذرت من "الخداع".. نائبة: مرشحون يستغلون مؤسسات الدولة للدعاية الانتخابية

شفق نيوز/ أكدت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، يوم لاثنين، أن بعض الوزارات والدوائر الحكومية باتت "مجيّرة انتخابيا" لصالح بعض المرشحين من اصحاب النفوذ والمال السياسي.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، ان "الوزارات خضعت خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية للكتل التي اصبحت من حصتها فيما خضعت الدوائر الحكومية بعد حل مجالس المحافظات لجهات تنفيذية وبعض المرشحين".

واكدت ان "بعض الدوائر ومؤسسات الدولة والوزارات تم استغلالها من قبل مرشحين متنفذين كأدوات لحملاتهم الانتخابية على حساب الاستحقاقات المهنية لبعض المكونات والكتل السياسية وهذه مخالفة لاخلاقيات التنافس الانتخابي ومبادئ العملية الديمقراطية في البلاد".

واتهمت الدايني الى بعض المرشحين بانتهاج "سياسة خداع الجمهور بتعيينات وهمية بعيدة عن الضوابط"، مستدركة "لا يمكن انكار جهود بعض النواب في استحصال استحقاقات وتعيينات امنية في المناطق الساخنة والمهددة من قبل الجماعات الارهابية اضافة الى التنسيق مع الدوائر والوزارات لمعالجة بعض المشاكل الخدمية".

وشددت على ان "استغلال موارد الدولة والتعيينات الوهمية امر مرفوض يسيء لمبادئ العملية الديمقراطية وسمعة مجلس النواب ويصادر حقوق الجماهير"، محذرةً من "نتائج عكسية للانتخابات في حال استمرار حملات الخداع الانتخابي".