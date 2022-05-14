حذرته من دعاوى قانونية.. اشراقة كانون للحلبوسي: إجراؤك ضد خشان تعسفي وبداية انحراف برلماني

شفق نيوز / وصفت كتلة اشراقة كانون النيابية، يوم السبت، اجراء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تجاه النائب باسم خشان بأنها بداية "انحراف النظام البرلماني"، وفيما حذرت من شكاوى قانونية دولية بشأن هذا الإجراء، دعت الحلبوسي الى "عدم التعسف".

وقالت اشراقة كانون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ننظر باستغراب شديد لما صدر من قرار بحق النائب باسم خشان واننا نؤشر الأبعاد الخطيرة لهذا الإجراء".

ووصفت الكتلة هذا الإجراء بأنه "ليس تجاوزاً على الحقوق الدستورية والقانونية لممثلي الشعب وحرمانهم من أداء مهامهم فحسب وإنما هو مساس بروح الحياة البرلمانية في العراق وبادرة خطيرة بما يمثله من بداية انحراف النظام البرلماني في ظل أجواء من الاستعداء والاستقطاب السياسي".

وبينت الكتلة ان "الاجراء ستكون له أصداء غير محمودة على صعيد المنظمات الدولية التي تراقب بشدة حقوق البرلمانيين في العالم أجمع، الأمر الذي يعد انتكاسة في مؤشر حرية الممارسات الديمقراطية للبرلمانيين العراقيين وقد تكون هناك بلاغات الى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي".

ودعت الكتلة رئاسة المجلس الى "التعاطي مع المنصب من منطلق المبادئ والتقاليد البرلمانية حيث ان رئيس البرلمان هو (الاول بين متساويين) ومكلف بمهام تنظيمية لا تخوله التعسف وحرمان ممثلي الشعب من أداء الواجب والمساس بحقوقهم الدستورية؛ مع التأكيد الشديد على احترام السياقات الدستورية والقانونية فالجميع تحت سقف الدستور وسيادة القانون".

وأكدت اشراقة كانون أنها "ستكون ونوابها الصوت المعبر عن مواقف ومداخلات النائب باسم خشان داخل قبة البرلمان ومطالبات دائرته الانتخابية في السماوة".

وأعلن النائب المستقل هادي السلامي يوم أمس الجمعة، البدء بحملة جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب "تصرفه" ضد النائب باسم خشان وحفاظا على ممارسة العمل النيابي.

ونظم العشرات من أنصار النائب باسم خشان في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى أمس الجمعة، تظاهرة ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، هددوا باجراءات تصعيدية ضد رئيس مجلس.

كما وصفت حركة "امتداد"، في 11 أيار 2022، قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي القاضي بإبعاد النائب باسم خشان عن اللجان النيابية، بأنه "تعسفي وشرعنة لتكميم الأفواه".

وانتشر مقطع فيديو لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال جلسة توزيع اللجان النيابية، وهو يرفض وضع النائب المستقل باسم خشان في أي لجنة نيابية لحين الاعتذار منه بسبب ما يعده الحلبوسي "تهجماً عليه، فيما طرح "رفض خشان" للتصويت داخل البرلمان واعلن الموافقة النيابية عليه بعد ثوان قليلة.

ورفض النائب باسم خشان في أكثر من مرة رئاسة الحلبوسي لجلسات البرلمان وقام برفع دعاوى قضائية بهذا الِشأن، فيما دعا خشان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الى اقالة الحلبوسي بسبب "مخالفاته النيابية والمالية"، مشترطاً تقديم استقالته بالمقابل ان كانت معلوماته غير موثوقة.